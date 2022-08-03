Карандин о вратарском дуэте «Авангарда»: «Галимов и Демченко – вторые номера. Впервые за много лет вратари «Сибири» сильнее омских»

Юрий Карандин считает, что вратарский тандем «Сибири» сильнее .

– Всем будет интересно посмотреть, что из себя представляет новый «Авангард». Вообще предстоящий сезон для нашего региона особый, он очень важен для обоих сибирских клубов – и Омск, и Новосибирск переезжают на новые суперарены. И, кстати, я согласен с теми сибиряками, которые полагают, что в предстоящем чемпионате впервые за много лет «Сибирь» имеет все шансы побороться с омскими соседями практически на равных.

С этой точки зрения жаль, что нашу команду не пригласили в Сочи, она была бы там не менее конкурентной, чем, например, минское «Динамо».

– За счет чего «Сибирь» этим летом приблизилась к своему главному сопернику? Особенно если учесть, что в атаке новосибирцев нет фигур уровня Найта, Буше или Ткачева...

– Много лет возглавлял регион Сибирь – Дальний Восток, у нас своя специфика. Чтобы выигрывать с географией наших перелетов, прежде всего нужна качественная вратарская линия и сбалансированное расписание. У Омска этого нет – команда начинает с 12 матчей на выезде, да еще с дуэтом вратарей Демченко – Галимов, в котором оба – вторые номера.

Отсюда и сдержанный прогноз по «Авангарду». Как бы красиво его форварды ни играли...

– Поговорим о сибирских вратарях.

– Общался с болельщиками , многие смеются: впервые за много лет при всей разнице в финансовых возможностях сибирских клубов наши вратари сильнее омских. Прежде всего – первый номер новосибирцев Красоткин, который имеет необходимый опыт игр в и находится в оптимальном возрасте. Да и его сменщик Костин в последнем плей-офф ВХЛ был лучшим голкипером высшей лиги и вряд ли уступит Демченко с Галимовым.

В этом сезоне 68 матчей, на вратарей ляжет огромная нагрузка, особенно в нашем регионе. У кого эта линия лучше сбалансирована, тот и даст результат. Тут все просто, – сказал почетный вице-президент ФХР.