Карандин о вратарском дуэте «Авангарда»: «Галимов и Демченко – вторые номера. Впервые за много лет вратари «Сибири» сильнее омских»

Теги Авангард Сибирь болельщики Дмитрий Красоткин Станислав Галимов КХЛ Юрий Карандин Василий Демченко Денис Костин Хоккей

Юрий Карандин считает, что вратарский тандем «Сибири» сильнее «Авангарда»

– Всем будет интересно посмотреть, что из себя представляет новый «Авангард». Вообще предстоящий сезон для нашего региона особый, он очень важен для обоих сибирских клубов – и Омск, и Новосибирск переезжают на новые суперарены. И, кстати, я согласен с теми сибиряками, которые полагают, что в предстоящем чемпионате впервые за много лет «Сибирь» имеет все шансы побороться с омскими соседями практически на равных. 

С этой точки зрения жаль, что нашу команду не пригласили в Сочи, она была бы там не менее конкурентной, чем, например, минское «Динамо».

– За счет чего «Сибирь» этим летом приблизилась к своему главному сопернику? Особенно если учесть, что в атаке новосибирцев нет фигур уровня Найта, Буше или Ткачева...

– Много лет возглавлял регион Сибирь – Дальний Восток, у нас своя специфика. Чтобы выигрывать с географией наших перелетов, прежде всего нужна качественная вратарская линия и сбалансированное расписание. У Омска этого нет – команда начинает с 12 матчей на выезде, да еще с дуэтом вратарей Демченко – Галимов, в котором оба – вторые номера. 

Отсюда и сдержанный прогноз по «Авангарду». Как бы красиво его форварды ни играли... 

– Поговорим о сибирских вратарях.

– Общался с болельщиками «Сибири», многие смеются: впервые за много лет при всей разнице в финансовых возможностях сибирских клубов наши вратари сильнее омских. Прежде всего – первый номер новосибирцев Красоткин, который имеет необходимый опыт игр в КХЛ и находится в оптимальном возрасте. Да и его сменщик Костин в последнем плей-офф ВХЛ был лучшим голкипером высшей лиги и вряд ли уступит Демченко с Галимовым.

В этом сезоне 68 матчей, на вратарей ляжет огромная нагрузка, особенно в нашем регионе. У кого эта линия лучше сбалансирована, тот и даст результат. Тут все просто, – сказал почетный вице-президент ФХР. 

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