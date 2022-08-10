Карандин о судействе: «Просто шокирован состоянием дел. И не только я. Звонили ведущие арбитры КХЛ, поблагодарили, что сказал о деградации»

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Юрий Карандин заявил о деградации судейства в российском хоккее. 

– Ваше жесткое интервью по инциденту Мичков – Емелин в матче сборной России U-25 и минского «Динамо» вызвало резонанс. Ожидали этого?

– Тут дело не в резонансе, а в последствиях. Грязный прием «колено в колено» не привел ни к штрафу, ни к какой-либо реакции главного арбитра и лиги. Это говорит о том, как «налажены» дела в нашем хоккейном хозяйстве.

И такая безнаказанность не могла остаться без продолжения. Через пару дней в Сочи состоялся матч с участием других команд – «Авангарда» и СКА. И там опять серьезная травма еще одного молодого игрока, еще одной надежды нашего хоккея – форварда Бардакова. Откровенный удар в голову, сотрясение. И опять молчаливая реакция – и судей, и лиги.

Честно говоря, я просто шокирован состоянием дел в нашем судействе. И, кстати, не только я.

– А кто еще?

– Не могу называть фамилии. Но после интервью по Мичкову мне позвонили несколько ведущих арбитров КХЛ. Поблагодарили за то, что не стал отмалчиваться и от души высказал то, о чем сегодня думают многие арбитры. О той деградации, которая наступила в нашем корпусе. Кстати, ни у кого из них не вызвал сомнений большой штраф Емелина – с учетом его послужного списка.

Похожая ситуация в эпизоде с Бардаковым – нарушение стопроцентное. Куда смотрели арбитры матча – загадка! 

– Почему все молчат?

– Судьи – люди подневольные. Одно неосторожное слово не то что в печати, а в подтрибунном помещении – это потеря новых назначений, а значит, и работы. 

Если по теме судейства молчат тренеры КХЛ, которые подвешены на драконовские штрафы, то что говорить о самих арбитрах... – сказал бывший советский арбитр. 

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