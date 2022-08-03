Первые 2 пятерки и вратарь сборной России U25 на матч с «Авангардом» представляют систему СКА

Теги Авангард СКА СКА-Нева СКА-1946 Sochi Hockey Open сборная России U25 Хоккей

Сборная России U25 назвала состав на матч с «Авангардом», в первых пятерках – игроки СКА

Матч в рамках Sochi Hockey Open начнется в 12:00 по московскому времени. 

Основной вратарь Сергей Иванов и все игроки первых двух пятерок представляют систему СКА. 

Состав сборной России U25

Иванов (Пекса);

Коромыслов – Кирсанов, Ожгихин – Танков – Грошев;

Грязнов – Анисимов, Бучельников – Лазутин – Мичков;

Новиков – Грудинин, Неучев – Волков – Юров;

Ремезовский – Дуда, Кабуш – Кателевский – Полтапов, Перевалов. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные