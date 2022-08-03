Первые 2 пятерки и вратарь сборной России U25 на матч с «Авангардом» представляют систему СКА

Сборная России U25 назвала состав на матч с «Авангардом», в первых пятерках – игроки СКА.
Матч в рамках Sochi Hockey Open начнется в 12:00 по московскому времени.
Основной вратарь Сергей Иванов и все игроки первых двух пятерок представляют систему СКА.
Состав сборной России U25
Иванов (Пекса);
Коромыслов – Кирсанов, Ожгихин – Танков – Грошев;
Грязнов – Анисимов, Бучельников – Лазутин – Мичков;
Новиков – Грудинин, Неучев – Волков – Юров;
Ремезовский – Дуда, Кабуш – Кателевский – Полтапов, Перевалов.