Первые 2 пятерки и вратарь сборной России U25 на матч с «Авангардом» представляют систему СКА

Сборная России U25 назвала состав на матч с , в первых пятерках – игроки .

Матч в рамках начнется в 12:00 по московскому времени.

Основной вратарь Сергей Иванов и все игроки первых двух пятерок представляют систему СКА.

Состав сборной России U25

Иванов (Пекса);

Коромыслов – Кирсанов, Ожгихин – Танков – Грошев;

Грязнов – Анисимов, Бучельников – Лазутин – Мичков;

Новиков – Грудинин, Неучев – Волков – Юров;

Ремезовский – Дуда, Кабуш – Кателевский – Полтапов, Перевалов.