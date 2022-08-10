«Айлендерс» предложили Кадри контракт на 7 лет с зарплатой 7 млн долларов за сезон (Фрэнк Серавалли)

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«Айлендерс» предложили Назему Кадри контракт на 7 лет с зарплатой 7 млн долларов. 

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 

Игрок по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.

Сообщалось, что он хочет играть в контендере и подписать контракт с зарплатой более 8 миллионов долларов за сезон.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо»

Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. В победном для «Эвс» плей-офф отметился 15 (7+8) баллами в 16 играх.

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