«Айлендерс» предложили Кадри контракт на 7 лет с зарплатой 7 млн долларов за сезон (Фрэнк Серавалли)

предложили контракт на 7 лет с зарплатой 7 млн долларов.

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Игрок по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.

Сообщалось, что он хочет играть в контендере и подписать контракт с зарплатой более 8 миллионов долларов за сезон.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе .

Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 матче регулярного чемпионата . В победном для «Эвс» плей-офф отметился 15 (7+8) баллами в 16 играх.