«Айлендерс» предложили Кадри контракт на 7 лет с зарплатой 7 млн долларов за сезон (Фрэнк Серавалли)

«Айлендерс» предложили Назему Кадри контракт на 7 лет с зарплатой 7 млн долларов.
Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
Игрок по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.
Сообщалось, что он хочет играть в контендере и подписать контракт с зарплатой более 8 миллионов долларов за сезон.
В минувшем сезоне 31-летний нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».
Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. В победном для «Эвс» плей-офф отметился 15 (7+8) баллами в 16 играх.