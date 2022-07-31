Фридман о борьбе за Кадри: «Предполагаю, что «Колорадо» и «Айлендерс» являются фаворитами»

назвал и фаворитами в борьбе за .

«Думаю, что «Айлендерс» в деле. Я считал, что «Колорадо» уже в стороне, но тут мне сказали: «Не спеши с выводами». При этом клубу нужно что-то сделать, чтобы освободить место в платежке. Обменять Жирара, например.

Если бы мне пришлось угадывать, и, поверьте мне, это именно предположение – подчеркну это – я считаю, что «Колорадо» и «Айлендерс» являются фаворитами», – сказал инсайдер Sportsnet.

31-летний нападающий по-прежнему находится на рынке свободных агентов.

По прошлому соглашению зарплата Кадри составляла 4,5 миллиона долларов в год. Сообщалось, что игрок хочет подписать контракт с зарплатой более 8 миллионов долларов за сезон.

Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 матче регулярного чемпионата в прошедшем сезоне. В победном для «Колорадо» розыгрыше Кубка Стэнли отметился 15 (7+8) баллами в 16 играх.