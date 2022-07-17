Форвард Назем Кадри, ставший свободным агентом, может переехать в Нью-Йорк.

По сведениям Colorado Hockey Now, не исключен вариант, при котором 31-летний игрок присоединится к .

Это связывается с его хорошими отношениями с генеральным менеджером команды . Они знакомы по работе в «Торонто».

Ранее сообщалось, что нападающий хочет выступать за клуб, претендующий на победу в Кубке Стэнли.

Кадри, выступая за , набрал 87 (28+59) очков в 71 матче регулярного чемпионата в прошедшем сезоне. В плей-офф отметился 15 (7+8) баллами в 16 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.