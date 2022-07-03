Кадри хочет подписать долгосрочный контракт с зарплатой более 8 млн долларов за сезон (The Fourth Period)

хочет продлить контракт с .

Ожидается, что переговоры начнутся в ближайшие дни, сообщает The Fourth Period.

Кадри рассчитывает подписать долгосрочный контракт с зарплатой более 8 млн долларов за сезон. Точная сумма будет зависеть от срока соглашения.

На данный момент у «Колорадо» есть 25,685 млн долларов свободных средств под потолком зарплат.

Контрактов на следующий сезон нет у Кадри, Валерия Ничушкина, Андре Бураковски, Дарси Кюмпера, Эндрю Кольяно и еще нескольких игроков.

31-летний Кадри может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему соглашению его зарплата составляет 4,5 млн долларов в год.

Кадри стал обладателем Кубка Стэнли-2022 в составе «Колорадо». В плей-офф он набрал 15 (7+8) очков в 16 играх.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 71 матч и отметился 87 (28+59) баллами.