Юров об отстранении России от МЧМ: «У нас проводят свои турниры. Считаю, что здесь команды сильнее, мы получаем больше опыта»

прокомментировал отстранение России от МЧМ-2022.

– После отмены турнира стало известно, что его перенесут на другой срок. Что ждали от чемпионата еще до решения не допустить сборную России до участия в турнире?

– Если честно, то не рассчитывал, что турнир вообще будет продолжен. Мне казалось, что чемпионат еще раз перенесут из-за особых коронавирусных мер в Канаде. Новые вспышки не были исключены, поэтому и о чемпионате не думал даже.

– Как отреагировали на последующее отстранение сборной России от участия в международных соревнованиях?

– Говорят, что спорт вне политики, но вы сами все видите. Обидно, конечно. Но у нас в России проводят свои турниры. Тот же турнир в Сочи. Считаю, что здесь команды сильнее. ведь не отпускает своих игроков никуда. Тут мы получаем больше опыта, чем на условном МЧМ.

– Что бы вы сказали Люку Тардифу, если бы была такая возможность?

– Здравствуйте, как дела? – сказал нападающий и сборной России U25.