«Металлург» и «Фонбет» стали партнерами, договор – до 2025 года. Логотип букмекера появится на игровой форме клуба

и букмекер «Фонбет» подписали соглашение о сотрудничестве.

На ближайшие 3 года «Фонбет» станет официальным партнером клуба.

Логотип букмекера появится на игровой форме команды, а также на «Арене-Металлург».

«Фонбет» также выступил спонсором стартовавшего сегодня Мемориала имени Ивана Ромазана в Магнитогорске.

«Магнитогорский «Металлург» – один из клубов, с которым ассоциируется российский хоккей. Мы очень рады, что «Магнитка» пополнила спонсорский актив наших клубов КХЛ.

В Магнитогорске одни из самых преданных болельщиков во всей лиге. То, как в этом городе любят игру и свою команду, дорогого стоит. Уверен, что нам удастся реализовать с ними большое число различных интересных активностей.

Подписание «Металлурга» стало для «Фонбет» логичным продолжением концепции расширения нашего и без того обширного сотрудничества как с самой КХЛ, так и с клубами. Первым шагом нашего сотрудничества станет партнерство с Мемориалом имени Ромазана – важнейшим предсезонным хоккейным турниром, который традиционно проходит в Магнитогорске», – сказал гендиректор букмекерской компании Сергей Анохин.

КХЛ будет получать около 1,5 млрд рублей в год от «Фонбета» за титульное спонсорство («РБ Спорт»)

Крылов о партнерстве с букмекерами: «Это во благо клубам КХЛ. Мы привлекли очень много денег»