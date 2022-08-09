Пашков о КХЛ: «Нас ждет сезон вратарей. Бригады «Металлурга» и «Автомобилиста» смотрятся как лучшие в лиге»

считает лучшими вратарские бригады и «Автомобилиста».

«У нас в складывается интересная ситуация: одни легионеры хотят, но не могут, другие – могут, но не хотят. Отсюда – нестабильные кадровые ситуации в большинстве клубов КХЛ. Особенно это касается вратарских линий, в которых в последние годы делалась ставка на иностранцев, тогда как наши самые талантливые молодые голкиперы уезжали за океан.

Учитывая огромное количество матчей в чемпионате, от вратарей будет зависеть очень многое. Думаю, нас ждет именно сезон голкиперов. Те клубы, в которых они сработают лучше, получат большое преимущество.

Поэтому для меня предсезонные турниры – это прежде всего смотр вратарей. Будем следить, кто какой задел сделает.

С вратарской точки зрения уверенно смотрят в будущее «Магнитка» и «Автомобилист», их линии на данном этапе смотрятся как лучшие в лиге.

Кошечкин в прошедшем сезоне эффективно сыграл в щадящем режиме, поэтому приобретение Паскуале – логичный ход «Магнитки». Но мы знаем двух Паскуале – образца позапрошлого сезона и прошлого, один – стабилен, другой – инертен. Посмотрим, каким он будет в Магнитогорске.

Если судить по плотности вратарской линии, то в ней чемпион КХЛ – . Насколько понимаю, Екатеринбург входит в сезон с тремя голкиперами – Бобковым, Галкиным и Матссоном. По нынешним временам это очень мощная бригада», – сказал олимпийский чемпион.