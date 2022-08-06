Гендиректор «Салавата» о Тихонове-младшем: «О завершении карьеры он высказывался после отъезда легионеров. Молодые ребята сожалели, что Виктор уехал»

Гендиректор рассказал о причинах ухода форварда .

– Можете окончательно прояснить ситуацию с Виктором Тихоновым, который завершил карьеру в это межсезонье, несмотря на действующий контракт с вашим клубом?

– Мы расстались по обоюдному согласию и получили компенсацию, она была неполной. Мы все вопросы выяснили, надеюсь, никаких обид не осталось. Просто кто-то думал об одном, кто-то – о другом. Конечно, очень сожалеем об уходе Виктора.

Мысли о возможном завершении карьеры он высказывал после того, как легионеры уехали, он тоже участвовал в этих переговорах – был переводчиком. Я еще тогда его спросил, почему он хочет переводить. Виктор сказал, что его эта тема тоже беспокоит.

Мы гарантировали ему то, что он в любой момент сможет уехать. В клубе были довольны Тихоновым, молодые ребята очень сожалели, что он уехал, – сказал Ринат Баширов.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тихонов завершил карьеру: «Тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками профессионального спорта»