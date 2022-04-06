Панин о давлении Европы на легионеров КХЛ: «Толерантное общество – ЛГБТ, однополые браки и все прочее. А тут получаются двойные стандарты»

обвинил Европу в двойных стандартах из-за давления на легионеров .

«Тут надо понимать, что иностранцы приезжают сюда зарабатывать. Здесь двоякая ситуация. Как человек, я их понимаю. У каждого есть выбор, и если они приняли такое решение, то я его поддерживаю по-человечески. У них дома семьи, у них, возможно, могли быть какие-то проблемы, если бы они остались. Это их выбор.

Но если говорить о том давлении, которое оказывалось на них с родины… Для меня вот эта европейская толерантность всегда была особенной. Движения ЛГБТ, однополые браки и все прочее. А в нынешней ситуации получаются двойные стандарты.

Ведь если задуматься, ребята из других стран играют в России, зарабатывают наши рубли, которые потом переводят в евро и вкладывают в свою экономику, покупая дома продукты, товары, автомобили.

С экономической и с чисто человеческой точки зрения, я считаю, это толерантное общество проявило двойные стандарты – и это не очень правильно.

А личный выбор ребят я поддерживаю. В любом случае им дальше жить в своей стране, им, вполне возможно, занимать какие-то руководящие, тренерские должности в своей стране», – сказал капитан .