Пашков о Бобкове: «Его рост давно прекратился. В «Ак Барсе» вратарь просто ушел с радаров»

поделился мнением о вратарях .

– Хочется, чтобы наши голкиперы не стояли, а играли. Уже много десятилетий все лучшие вратари отечественной школы – игровики, которые прекрасно двигаются, читают, играют на опережение.

К сожалению, из-за океана приходит мода на габаритных голкиперов. Вот они как раз в основном стоят, а не играют, образно говоря, работают по площадям, на банальное перекрытие пространства. Нет вопросов, рост плюс вес для вратаря – важные показатели. Но не решающие. И это нужно понимать.

– Интересны примеры.

– Возьмем «Автомобилист». Там есть опытный Бобков, один из самых крупных голкиперов КХЛ, и молодой Галкин, у которого средние габариты.

В каких-то эпизодах в чемпионском «Авангарде» мне нравился Бобков, но его рост давно прекратился. В «Ак Барсе» мы это увидели – вратарь просто ушел с радаров. Кстати, точно такая же ситуация и со многими «стоячими» североамериканскими голкиперами-гренадерами – один-два сезона они дают результат, потом исчезают. Что как раз связано с недостатком игровых качеств, подвижности, умения улучшить свой стиль.

В этом плане мне больше нравится Галкин, чем-то он напоминает знаменитого вратаря сборной СССР и «Динамо» . Быстрый, шарнирный, читающий. Думаю, для Екатеринбурга дело чести – вырастить из Галкина классного голкипера.

– Но ваши пристрастия известны, вам не очень нравился и стиль Кошечкина.

– Я считаю, что вратарь должен хорошо кататься и быть агрессором. В этом плане у Кошечкина и тем более у похожего на него Бобкова проблемы.

Но критиковать Василия не намерен. Своими титулами – и в , и на Олимпиаде – он доказал, что его путь тоже приводит к успеху, – сказал олимпийский чемпион.