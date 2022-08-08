Алекс Бродхерст: «КХЛ сильнее финской лиги, мастерство выше. Тут много хороших игроков»

Алекс Бродхерст считает, что сильнее финской лиги.

Последние два года американец провел в чемпионате Финляндии.

– Насколько тут все отличается от Северной Америки и финской лиги?

– КХЛ сильнее финской лиги, мастерство выше. Я пока только один матч сыграл, так что еще осваиваюсь. Но тут много хороших игроков, в этой лиге непросто играть.

Знаю, в этом году количество матчей увеличили до 68, календарь тяжелый, как в НХЛ. Но я рад новому вызову, надеюсь, проведу хороший сезон, – сказал нападающий .