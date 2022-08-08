Алекс Бродхерст: «КХЛ сильнее финской лиги, мастерство выше. Тут много хороших игроков»

Теги Авангард чемпионат Финляндии КХЛ Алекс Бродхерст Хоккей

Алекс Бродхерст считает, что КХЛ сильнее финской лиги.

Последние два года американец провел в чемпионате Финляндии.

– Насколько тут все отличается от Северной Америки и финской лиги?

– КХЛ сильнее финской лиги, мастерство выше. Я пока только один матч сыграл, так что еще осваиваюсь. Но тут много хороших игроков, в этой лиге непросто играть.

Знаю, в этом году количество матчей увеличили до 68, календарь тяжелый, как в НХЛ. Но я рад новому вызову, надеюсь, проведу хороший сезон, – сказал нападающий «Авангарда».

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