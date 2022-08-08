Белов о Быкове: «Один из тех редких людей, кого слушаешь с открытым ртом. Я бы хотел, чтобы он еще потренировал»

поделился мнением о Вячеславе Быкове.

– Экспертом иногда выступает . Не кажется ли вам, что это немного не его?

– Наверное, это впечатление складывается из-за того, что не было заявления о завершении тренерской карьеры. Есть какая-то недосказанность. И я это на себе ощутил. Мы выиграли Кубок со и вдруг он ушел.

Вячеслав Аркадьевич – важный человек в моей карьере. Это один из тех редких людей, кого ты слушаешь с открытым ртом. Я бы хотел, чтобы он еще потренировал.

– Для вас загадка, почему Быков ушел после того чемпионства и больше в хоккее не работал? По одной версии был конфликт с руководством, по другой – проблемы со здоровьем.

– Я свечку не держал. Могу только предполагать, основываясь на слухах, которые ходили внутри команды. Но выносить грязное белье наружу я не хочу. Даже спустя столько лет, – сказал защитник .