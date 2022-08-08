Бродхерст об академии «Авангарда»: «Никогда такого не видел в хоккее, особенно в США. Впечатляюще!»

Теги Авангард КХЛ детский хоккей Алекс Бродхерст Хоккей

Алекс Бродхерст поделился впечатлениями от академии «Авангарда».

– Успел в Омске разместиться, найти жилье?

– Пока остановился в академии «Авангарда», недалеко от тренировочной арены. После Сочи должно быть несколько выходных, займусь поисками квартиры.

– Как тебе академия?

– Впечатляюще! Никогда такого не видел в хоккее, особенно в США.

Академия подобного плана – это просто потрясающе, круче быть не может. Детям и юниорам полезно, что можно постоянно быть вместе, учиться, быть рядом с ареной, – сказал нападающий «Авангарда».

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