Назаров о словах Крылова: «Обращаюсь ко всем руководителям: прилетайте на курсы тимбилдинга. Мои услуги стоят дорого, но результат налицо»

Теги Авангард Андрей Назаров КХЛ Сочи Sochi Hockey Open Чемпионат.com Александр Крылов Хоккей

Андрей Назаров отреагировал на слова Александра Крылова о драках.

Председатель совета директоров «Авангарда», комментируя драки в матче с «Сочи» на Sochi Hockey Open, сказал: «Надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге».

«Прочитал выступление председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, посвященное мне.

Обращаюсь ко всем руководителям клубов КХЛ: прилетайте в Сочи на ускоренные курсы тимбилдинга. Деньги за обучение можете переводить мне на карту по номеру мобильного телефона.

Сразу предупреждаю: мои услуги стоят дорого, но результат налицо. Я не Кашпировский, воду заряжать не умею», – сказал главный тренер «Сочи».

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