Назаров о словах Крылова: «Обращаюсь ко всем руководителям: прилетайте на курсы тимбилдинга. Мои услуги стоят дорого, но результат налицо»

Андрей Назаров отреагировал на слова Александра Крылова о драках.
Председатель совета директоров «Авангарда», комментируя драки в матче с «Сочи» на Sochi Hockey Open, сказал: «Надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге».
«Прочитал выступление председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, посвященное мне.
Обращаюсь ко всем руководителям клубов КХЛ: прилетайте в Сочи на ускоренные курсы тимбилдинга. Деньги за обучение можете переводить мне на карту по номеру мобильного телефона.
Сразу предупреждаю: мои услуги стоят дорого, но результат налицо. Я не Кашпировский, воду заряжать не умею», – сказал главный тренер «Сочи».