Назаров о словах Крылова: «Обращаюсь ко всем руководителям: прилетайте на курсы тимбилдинга. Мои услуги стоят дорого, но результат налицо»

отреагировал на слова Александра Крылова о драках.

Председатель совета директоров «Авангарда», комментируя драки в матче с «Сочи» на , сказал: «Надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге».

«Прочитал выступление председателя совета директоров Александра Крылова, посвященное мне.

Обращаюсь ко всем руководителям клубов : прилетайте в Сочи на ускоренные курсы тимбилдинга. Деньги за обучение можете переводить мне на карту по номеру мобильного телефона.

Сразу предупреждаю: мои услуги стоят дорого, но результат налицо. Я не Кашпировский, воду заряжать не умею», – сказал главный тренер .