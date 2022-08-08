Алекс Бродхерст: «О России мало что знал. В США мы как в пузыре – свою историю знаем, а об остальном мире мало что слышали»

Алекс Бродхерст отметил, что у России великая хоккейная история.

– Что ты знал о России до приезда сюда? Ожидания совпали с реальностью?

– Если честно, мало что знал о России. Понятно, что у нее великая хоккейная история, которая изменила то, как мы играем в хоккей. Это здорово.

Знаю, что история России насчитывает много веков, мне не терпится поближе с ней познакомиться. Я увлекаюсь историей, люблю побольше узнавать о том, где я оказался.

В США мы как в пузыре – свою историю знаем, а об остальном мире мало что слышали. Постараюсь получше изучить Омск, посмотреть Москву, Петербург. Круто исследовать незнакомые места, и мне повезло играть в разных странах, – сказал нападающий «Авангарда».