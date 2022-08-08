Крылов о драках в матче с «Сочи»: «Надо спасибо сказать Назарову. Он невольно поучаствовал в тимбилдинге «Авангарда». Команда сплотилась»

высказался о драках в матче «Сочи» – «Авангард» на .

«Мне кажется, главное, чтобы не было грязи. Хоккей – контактный вид спорта, и драки, мне кажется, неотъемлемая часть этого вида спорта.

Когда, конечно, есть преимущество, есть специально подготовленные люди, которые выходят выбивать – это одно. А здесь все было честно: предложили – мы приняли этот вызов, подрались.

Мне кажется, надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге. Команда сплотилась и в следующем матче показала хорошую игру», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде