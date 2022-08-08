Алекс Бродхерст: «Авангард» показывает агрессивный североамериканский хоккей. Мне нравится такой стиль»

Алекс Бродхерст считает, что «Авангард» показывает агрессивный североамериканский хоккей.

– «Авангард» четыре года тренировал , его преемник считает, что система Боба работает, поэтому ее не надо особо менять. То, что этот «Авангард» во многом создал североамериканец, было фактором при переходе?

– Да, это был важный фактор. «Авангард» показывает агрессивный североамериканский хоккей, против которого соперникам тяжело. Мне такой стиль нравится.

Боб поменял концепцию «Авангарда», после его прихода команда добилась больших успехов. Здорово, что команда продолжит проповедовать его хоккей, думаю, это даст нам хороший шанс завоевать титул, – сказал нападающий .