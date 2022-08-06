Знарок о том, как ему запомниться: «Зачем мне драки, мы в хоккей играем. Нужно что-то креативное»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск контрольные матчи Данис Зарипов Олег Знарок КХЛ Динар Хафизуллин ВХЛ Амир Мифтахов Дмитрий Воронков Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок не считает драки на льду чем-то примечательным.

59-летний специалист высказался после победы над «Нефтяником» (6:1) в контрольной игре.

– Зарипов вышел сегодня с капитанской нашивкой. Означает ли это, что и в сезоне он будет капитаном?

– Пока вот так. Он единственный аксакал у нас, заслуживает этого. Пока планируем его.

– В составе «Нефтяника» сегодня играл Булатов, воспитанник «Ак Барса». Он в первом периоде хотел подраться с Хафизуллиным, в третьем в итоге подрался с Воронковым.

– Извините, я не знаю, кто там воспитанник «Ак Барса». Я еще своих-то ребят не запомнил всех по именам. Сначала надо у себя разобраться.

– Таким способом можно запомниться вам?

– Каким? Подраться? Нет, конечно. Зачем мне драки, мы в хоккей играем. Нужно создавать что-то креативное.

– Какие отзывы по Мифтахову у тренера вратарей?

– Пока они не определились с первым и вторым номером. Следующий матч проведет Билялов, а как дальше будет – не знаю пока, – сказал Знарок.

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