Знарок о том, как ему запомниться: «Зачем мне драки, мы в хоккей играем. Нужно что-то креативное»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок не считает драки на льду чем-то примечательным.
59-летний специалист высказался после победы над «Нефтяником» (6:1) в контрольной игре.
– Зарипов вышел сегодня с капитанской нашивкой. Означает ли это, что и в сезоне он будет капитаном?
– Пока вот так. Он единственный аксакал у нас, заслуживает этого. Пока планируем его.
– В составе «Нефтяника» сегодня играл Булатов, воспитанник «Ак Барса». Он в первом периоде хотел подраться с Хафизуллиным, в третьем в итоге подрался с Воронковым.
– Извините, я не знаю, кто там воспитанник «Ак Барса». Я еще своих-то ребят не запомнил всех по именам. Сначала надо у себя разобраться.
– Таким способом можно запомниться вам?
– Каким? Подраться? Нет, конечно. Зачем мне драки, мы в хоккей играем. Нужно создавать что-то креативное.
– Какие отзывы по Мифтахову у тренера вратарей?
– Пока они не определились с первым и вторым номером. Следующий матч проведет Билялов, а как дальше будет – не знаю пока, – сказал Знарок.