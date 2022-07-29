41-летний Губин о продолжении карьеры: «Нагрузки стали грамотнее – это играет роль, убрали бега на земле. Без хоккея мне трудно представить свою жизнь»

41-летний Олег Губин объяснил решение продолжить хоккейную карьеру.

– О том, что вы продолжите играть в новом сезоне, стало известно лишь в начале июля. Долго ли принимали решение? Какие «за» и «против» у вас были?

– В первую очередь прислушиваюсь к самому себе, к своему организму, именно поэтому не спешу говорить по окончании сезона, что еще не время завершать карьеру.

Нагрузки сейчас что на предсезонке, что в ходе чемпионата стали грамотнее – это тоже играет свою роль. Убрали «бега» на земле.

В Воскресенске я играл под руководством Вячеслава Козлова, Олега Горбенко, Сергея Решетникова... Разные специалисты, разный подход к тренировочному процессу – это помогает не застаиваться, не превратить хоккей в монотонную работу. С каждым главным тренером черпаешь что-то новое для себя.

– Как вам удается сохранить мотивацию на прежнем уровне? Каковы ожидания от грядущего чемпионата?

– Без хоккея мне трудно представить свою жизнь и пускай кому-то может показаться, что поставленная для команды задача выйти в плей-офф, привычна, такие же цели ставят перед собой и два десятка других команд, но каждый чемпионат – это проверка тебя и всего коллектива на прочность.

Каждый спортсмен скажет, что желает в кубковых играх пройти как можно дальше, обязательно побороться за медали. Я не исключение, есть желание вновь с «Химиком», как в начале карьеры, выиграть медали.

– Многие молодые ребята хотят как можно дольше играть на профессиональном уровне. Что бы вы могли им посоветовать?

– Главное — профессионально относиться к любимому делу. Сейчас и на уровне можно назвать игроков, которые имеют за плечами полтора-два десятка сезонов.

Это и , и , и ... Главное – самому себе не давать поблажек, тогда и года считать не придется, – сказал нападающий .