41-летний Губин о продолжении карьеры: «Нагрузки стали грамотнее – это играет роль, убрали бега на земле. Без хоккея мне трудно представить свою жизнь»

Теги Спартак Химик Воскресенск Александр Еременко Данис Зарипов Александр Попов Сергей Решетников Олег Губин Вячеслав Козлов КХЛ ВХЛ Олег Горбенко Хоккей

41-летний Олег Губин объяснил решение продолжить хоккейную карьеру.

– О том, что вы продолжите играть в новом сезоне, стало известно лишь в начале июля. Долго ли принимали решение? Какие «за» и «против» у вас были?

– В первую очередь прислушиваюсь к самому себе, к своему организму, именно поэтому не спешу говорить по окончании сезона, что еще не время завершать карьеру.

Нагрузки сейчас что на предсезонке, что в ходе чемпионата стали грамотнее – это тоже играет свою роль. Убрали «бега» на земле.

В Воскресенске я играл под руководством Вячеслава Козлова, Олега Горбенко, Сергея Решетникова... Разные специалисты, разный подход к тренировочному процессу – это помогает не застаиваться, не превратить хоккей в монотонную работу. С каждым главным тренером черпаешь что-то новое для себя.

– Как вам удается сохранить мотивацию на прежнем уровне? Каковы ожидания от грядущего чемпионата?

– Без хоккея мне трудно представить свою жизнь и пускай кому-то может показаться, что поставленная для команды задача выйти в плей-офф, привычна, такие же цели ставят перед собой и два десятка других команд, но каждый чемпионат – это проверка тебя и всего коллектива на прочность.

Каждый спортсмен скажет, что желает в кубковых играх пройти как можно дальше, обязательно побороться за медали. Я не исключение, есть желание вновь с «Химиком», как в начале карьеры, выиграть медали.

– Многие молодые ребята хотят как можно дольше играть на профессиональном уровне. Что бы вы могли им посоветовать?

– Главное — профессионально относиться к любимому делу. Сейчас и на уровне КХЛ можно назвать игроков, которые имеют за плечами полтора-два десятка сезонов.

Это и Данис Зарипов, и Александр Еременко, и Александр Попов... Главное – самому себе не давать поблажек, тогда и года считать не придется, – сказал нападающий «Химика».

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