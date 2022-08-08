«Даллас» и Эттинджер хотят продлить контракт, но не могут согласовать зарплату вратаря

Теги Даллас НХЛ Джейк Эттинджер Джейсон Робертсон Хоккей

«Даллас» ведет переговоры о продлении контракта с Джейком Эттинджером

Голкипер, который не участвует в переговорах лично, хочет остаться в клубе. «Старс» считают 23-летнего игрока своим будущим. 

Представители хоккеиста готовы согласиться как на долгосрочное соглашение, так и на краткосрочное. Главным предметом для обсуждения остается зарплата игрока. «Даллас» вряд ли сможет позволить себе удовлетворить в полной мере финансовые требования, выдвигаемые стороной вратаря. В свою очередь представители Эттинджера не хотят принимать условия ниже рыночных. 

Главным препятствием для заключения нового контракта с вратарем является ситуация с потолком зарплат в «Далласе». Клуб может позволить себе потратить еще 11,4 миллиона долларов, но при этом он также намерен продлить соглашение с форвардом Джейсоном Робертсоном, чей контракт обойдется «Старс» в более крупную сумму, чем соглашение с Эттинджером.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные