«Даллас» и Эттинджер хотят продлить контракт, но не могут согласовать зарплату вратаря

ведет переговоры о продлении контракта с .

Голкипер, который не участвует в переговорах лично, хочет остаться в клубе. «Старс» считают 23-летнего игрока своим будущим.

Представители хоккеиста готовы согласиться как на долгосрочное соглашение, так и на краткосрочное. Главным предметом для обсуждения остается зарплата игрока. «Даллас» вряд ли сможет позволить себе удовлетворить в полной мере финансовые требования, выдвигаемые стороной вратаря. В свою очередь представители Эттинджера не хотят принимать условия ниже рыночных.

Главным препятствием для заключения нового контракта с вратарем является ситуация с потолком зарплат в «Далласе». Клуб может позволить себе потратить еще 11,4 миллиона долларов, но при этом он также намерен продлить соглашение с форвардом , чей контракт обойдется «Старс» в более крупную сумму, чем соглашение с Эттинджером.