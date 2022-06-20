Худобин о конкуренции в «Далласе»: «А где мне говорили, что я первый номер? Никогда такого не было. Лично мне не говорили, что на меня рассчитывают»

высказался о конкуренции в «Далласе».

– Вам не привыкать конкурировать с сильными вратарями. Но ситуация в «Далласе» необычная, ведь кроме Холтби в команде есть молодой и перспективный Эттинджер. Как на вас повлияла конкуренция?

– А в каких клубах у меня не было таких ситуаций? Где мне говорили, что Худобин – наш первый номер? Никогда такого не было, но тем не менее я играю. Конечно, я думал об этом. Но не зацикливался и не паниковал. Надо фокусироваться только на работе и собственной игре.

– Разве в подписанном контракте после выхода в финал Кубка Стэнли не было посыла, что в «Далласе» рассчитывают на вас как на основного вратаря?

– Скажем честно: когда я подписывал контракт, это были не деньги первого вратаря. В интервью генеральный менеджер говорил: «Худобин доказал, что может быть первым номером». Но лично мне не говорили, что на меня рассчитывают, что я буду железным номером один. Больше говорили про Эттинджера.

– Обида осталась на руководство «Далласа» из-за этой ситуации?

– Ни в коем случае. У меня прекрасные отношения с Джимом Нилом. Всегда мог зайти к нему в кабинет и побеседовать на любые темы – от семьи до религии. Нет никаких обид. Он дал мне контракт, который я просил, – сказал голкипер .