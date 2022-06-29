Шестеркин – 3-й в рейтинге лучших игроков Кубка Стэнли, Василевский – 7-й, Кучеров – 9-й, Капризов – 11-й (NBC Sports)

NBC Sports опубликовал рейтинг лучших игроков Кубка Стэнли-2022.
В финале плей-офф «Колорадо» обыграл «Тампу» (4-2 в серии).
1. Кэйл Макар («Колорадо»)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
4. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
5. Джейк Эттинджер («Даллас»)
6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
7. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
8. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)
9. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
10. Джейк Генцел («Питтсбург»)
11. Кирилл Капризов («Миннесота»)
12. Картер Верхэге (Флорида»)
13. Валерий Ничушкин («Колорадо»)
14. Адам Фокс («Рейнджерс»)
15. Эвандер Кэйн («Эдмонтон»)