Шестеркин – 3-й в рейтинге лучших игроков Кубка Стэнли, Василевский – 7-й, Кучеров – 9-й, Капризов – 11-й (NBC Sports)

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NBC Sports опубликовал рейтинг лучших игроков Кубка Стэнли-2022.

В финале плей-офф «Колорадо» обыграл «Тампу» (4-2 в серии).

1. Кэйл Макар («Колорадо»)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

4. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

5. Джейк Эттинджер («Даллас»)

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

7. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

8. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)

9. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

10. Джейк Генцел («Питтсбург»)

11. Кирилл Капризов («Миннесота»)

12. Картер Верхэге (Флорида»)

13. Валерий Ничушкин («Колорадо»)

14. Адам Фокс («Рейнджерс»)

15. Эвандер Кэйн («Эдмонтон»)

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