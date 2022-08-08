Белов о легионерах: «Хочу поблагодарить ребят, которые приехали в Россию, несмотря на оголтелые крики. Здесь они в куда большей безопасности, чем у себя дома»

Защитник высказался о ситуации с легионерами в .

– Сейчас в хоккейном обществе много агрессии идет в адрес иностранцев. «Трусы», «предатели», «уехали», «подставили», «да мы и без них обойдемся» – такими фразами пестрит интернет. Какое у вас к этому отношение?

– Для начала хочу сказать спасибо ребятам, которые несмотря на оголтелые крики у себя на родине, ничего не побоялись, подписали контракты в КХЛ и приехали в Россию. Их я могу заверить, что здесь они в куда большей безопасности, чем у себя дома.

Могу сказать про наш коллектив. С начала предсезонки мы ни разу не обсуждали в «Авангарде» ситуацию в мире, на Украине. Да никто даже не заикнулся. Мы – команда, вы приехали – вы наша семья. А вот что мне непонятно, так это когда ребята, которые здесь зарабатывали больше, чем могли получать у себя на родине, начинают поливать грязью лигу и страну. Рассказывают, как им здесь тяжело работалось.

Ну, братан, раз тяжело, так расторгай контракт и езжай. Что же ты сидел и деньги получал? А как начинается плей-офф – «ой, я на травме». Но я не призываю крики в спину «трусы» и так далее. Не надо уподобляться. Чем мы тогда лучше той стороны? Приняли такое решение – успехов в дальнейшей карьере.

Будьте дома со своими семьями, где вам комфортнее. Мы же будем делать свое дело в своей любимой стране. Сейчас во все сферы будут примешивать политику, но надо разграничивать. Если мы говорим, что «спорт вне политики», то надо этому следовать. Популистских заявлений быть не должно, – сказал Белов.