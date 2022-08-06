17-летний Гуляев о решении остаться в «Авангарде»: «Побоялся, что отношение ко мне в Северной Америке будет какое-то не такое»

Защитник Михаил Гуляев объяснил, почему ближайшее время решил провести в «Авангарде».

– Через год у вас драфт . Среди самих игроков считается, что из североамериканских юниорских лиг проще попасть в первый раунд. Почему вы еще в Омске?

– Такая ситуация в мире. Где-то побоялся, что отношение ко мне в Северной Америке будет какое-то не такое. Да и, если честно, хоккей что здесь, что там практически одинаковый.

Я смотрю игры и CHL. У меня друзья там играют. Имею представление о том, какой там уровень. Глобальной разницы я не вижу. НХЛ – да, а в CHL особого смысла ехать нет. Меня в все устраивает.

– Слышал, что в Америку из Омска уезжают Ядыкин и Гридин, до этого был Газизов. На вас эти примеры как-то влияют?

– Это дело каждого. Кто хочет – тот уезжает. Никого здесь насильно оставаться не заставляют. Я на это особо не смотрю. Занимаюсь своим хоккеем, слежу за собой.

– Был ли у вас пограничный момент, когда вы раздумывали, уезжать или оставаться? Может быть, разговор с кем-то переубедил?

– Я сам все увидел, когда приехал в Омск. Глаза загорелись, захотел играть здесь. Тут очень хорошие условия. Есть зал, бросковая зона, все что угодно. Можно в любое время поработать над собой. Благодаря этому с каждым днем иду к своей цели, – отметил 17-летний Гуляев.