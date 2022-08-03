Рид Буше: «Спорт должен быть вне политики. Как только появилась возможность играть в России, я приехал»

Рид Буше считает, что спорт должен быть вне политики.

Нападающий подвел итоги матча со сборной молодых звезд России U25 (3:4) на турнире Sochi Hockey Open.

– Что вы думаете об этом матче?

– Это была достаточно хорошая игра. Мы не очень здорово реализовывали свои моменты. Но это первый матч предсезонки, и через такое надо пройти.

– Почему прошлый сезон в у вас получился не очень успешным?

– Там была другая ситуация, чем в «Авангарде», когда мы выиграли Кубок Гагарина. Но я продолжал набирать очки, шел в топе лучших бомбардиров. В целом я наслаждался своим временем в «Локо». Хотя там получилось не все.

– Вы рады вернуться в «Авангард», где будете снова играть с ?

– Да, абсолютно. Много знакомых ребят в раздевалке, тот же персонал. И очень здорово, что я снова могу играть с Корби – лучше и представить нельзя. Мы успешно играли вместе, и хотим это продолжить.

– Правда, что Найт согласился продлить контракт с «Авангардом» только при условии, что подпишут и вас?

– Может, это и правда – спросите у него. Но мы разговаривали летом и решили, что будет здорово вместе поиграть за один клуб, чтобы снова сражаться за чемпионство.

– Как вам новый тренер «Авангарда»?

– Ну, мы давно знаем , он работал еще при Бобе Хартли. И у нас хорошие отношения.

– Он жестит в раздевалке?

– Жестит? Рябыкин – нормальный тренер. Когда он говорит, то все его слушают.

– Трудно ли в наши дни приезжать в Россию и играть в ?

– Для меня не трудно. Как только появилась возможность играть в России, я приехал. О разных обстоятельствах мало что знаю, об этом не думаю. И вообще спорт должен быть вне политики, – сказал нападающий «Авангарда».