Рид Буше: «Спорт должен быть вне политики. Как только появилась возможность играть в России, я приехал»

Теги Авангард Локомотив Дмитрий Рябыкин КХЛ Корбан Найт Рид Буше Политика Матч ТВ Sochi Hockey Open Хоккей

Рид Буше считает, что спорт должен быть вне политики.

Нападающий «Авангарда» подвел итоги матча со сборной молодых звезд России U25 (3:4) на турнире Sochi Hockey Open.

– Что вы думаете об этом матче?

– Это была достаточно хорошая игра. Мы не очень здорово реализовывали свои моменты. Но это первый матч предсезонки, и через такое надо пройти.

– Почему прошлый сезон в «Локомотиве» у вас получился не очень успешным?

– Там была другая ситуация, чем в «Авангарде», когда мы выиграли Кубок Гагарина. Но я продолжал набирать очки, шел в топе лучших бомбардиров. В целом я наслаждался своим временем в «Локо». Хотя там получилось не все.

– Вы рады вернуться в «Авангард», где будете снова играть с Корбаном Найтом?

– Да, абсолютно. Много знакомых ребят в раздевалке, тот же персонал. И очень здорово, что я снова могу играть с Корби – лучше и представить нельзя. Мы успешно играли вместе, и хотим это продолжить.

– Правда, что Найт согласился продлить контракт с «Авангардом» только при условии, что подпишут и вас?

– Может, это и правда – спросите у него. Но мы разговаривали летом и решили, что будет здорово вместе поиграть за один клуб, чтобы снова сражаться за чемпионство.

– Как вам новый тренер «Авангарда»?

– Ну, мы давно знаем Дмитрия Рябыкина, он работал еще при Бобе Хартли. И у нас хорошие отношения.

– Он жестит в раздевалке?

– Жестит? Рябыкин – нормальный тренер. Когда он говорит, то все его слушают.

– Трудно ли в наши дни приезжать в Россию и играть в КХЛ?

– Для меня не трудно. Как только появилась возможность играть в России, я приехал. О разных обстоятельствах мало что знаю, об этом не думаю. И вообще спорт должен быть вне политики, – сказал нападающий «Авангарда».

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