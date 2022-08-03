Рид Буше: «Спорт должен быть вне политики. Как только появилась возможность играть в России, я приехал»

Рид Буше считает, что спорт должен быть вне политики.
Нападающий «Авангарда» подвел итоги матча со сборной молодых звезд России U25 (3:4) на турнире Sochi Hockey Open.
– Что вы думаете об этом матче?
– Это была достаточно хорошая игра. Мы не очень здорово реализовывали свои моменты. Но это первый матч предсезонки, и через такое надо пройти.
– Почему прошлый сезон в «Локомотиве» у вас получился не очень успешным?
– Там была другая ситуация, чем в «Авангарде», когда мы выиграли Кубок Гагарина. Но я продолжал набирать очки, шел в топе лучших бомбардиров. В целом я наслаждался своим временем в «Локо». Хотя там получилось не все.
– Вы рады вернуться в «Авангард», где будете снова играть с Корбаном Найтом?
– Да, абсолютно. Много знакомых ребят в раздевалке, тот же персонал. И очень здорово, что я снова могу играть с Корби – лучше и представить нельзя. Мы успешно играли вместе, и хотим это продолжить.
– Правда, что Найт согласился продлить контракт с «Авангардом» только при условии, что подпишут и вас?
– Может, это и правда – спросите у него. Но мы разговаривали летом и решили, что будет здорово вместе поиграть за один клуб, чтобы снова сражаться за чемпионство.
– Как вам новый тренер «Авангарда»?
– Ну, мы давно знаем Дмитрия Рябыкина, он работал еще при Бобе Хартли. И у нас хорошие отношения.
– Он жестит в раздевалке?
– Жестит? Рябыкин – нормальный тренер. Когда он говорит, то все его слушают.
– Трудно ли в наши дни приезжать в Россию и играть в КХЛ?
– Для меня не трудно. Как только появилась возможность играть в России, я приехал. О разных обстоятельствах мало что знаю, об этом не думаю. И вообще спорт должен быть вне политики, – сказал нападающий «Авангарда».