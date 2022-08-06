Защитник «Авангарда» Гуляев о переносе МЧМ-2023: «Расстроен. Придется придумывать другие мечты»

Защитник Михаил Гуляев прокомментировал решение не проводить МЧМ-2023 в РФ.

– Вы могли бы сыграть за молодежную сборную на турнире в Новосибирске и Омске. Злитесь из-за того, что МЧМ-2023 у России отобрали? Он бывает раз в жизни, а у вас, скорее всего, будет прочерк.

– Не то чтобы злюсь. Но я, конечно, расстроен. Хотел доказать, что я достоин играть за сборную России.

Омск – город, в котором я играю. Новосибирск – город, где я родился и вырос. Не хотел пропускать такой турнир, я мечтал об этом.

Но сейчас мы не можем исправить эту ситуацию. Придется ставить другие цели, придумывать другие мечты, – сказал 17-летний хоккеист.