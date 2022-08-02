Морозов о клубе КХЛ в ОАЭ: «Работаем в этом направлении, общаемся. Планируем встретиться в начале сентября»

высказался о проведении вынесенных матчей КХЛ.

– Можно ли говорить о том, что сейчас все внешние проекты лиги свернуты?

– С кем-то из зарубежных партнеров мы поддерживаем связь, общаемся, например, с нашими международными телевещателями.

По спортивной части есть клубы и страны, которые идут с нами на контакт. С клубами, заинтересованными войти в КХЛ, мы остаемся на связи.

Интерес был и остается у некоторых стран в проведении вынесенных матчей, но в этом году, я думаю, их не будет. У нас давно был разговор по Израилю, нас там ждали, но помешала пандемия. Сейчас там тоже готовы, но произошла смена руководства города, где должна была пройти игра. Условия чуть-чуть изменились, но мы будем прорабатывать этот вопрос.

– От вынесенных матчей пришлось отказаться больше по политическим соображениям или экономическим?

– По обоим аспектам. Сейчас затратно куда-то ехать, проводить матч в другой стране. Вспомните, как был в этом заинтересован и основную часть по организации и расходам взял на себя. Но это тяжело в финансовом плане, и мы пока что ищем, как это сделать в будущем.

– Вы не оставляете надежду, что в будущем в ОАЭ может появиться клуб, который войдет в лигу?

– Не оставляем, работаем в этом направлении, общаемся. Сейчас в Эмиратах все в профильном министерстве в отпусках, но мы планируем встретиться в начале сентября, – сказал президент .