Подколзин, Любушкин, Толчинский и Прохоркин примут участие в турнире ФХР в формате «3 на 3» в Балашихе

ФХР снова проведет турнир в формате «3 на 3».

«25 июня на «Арене-Балашиха» пройдет турнир по хоккею «3 на 3» среди профессионалов – Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup».

В турнире примут участие действующие игроки КХЛ и . Среди участников – , , , , Иван Просветов, Илья Любушкин и другие именитые хоккеисты.

Уникальность формата заключается в том, что состав команд формируют сами участники, и это дает зрителям возможность увидеть любимых игроков из разных клубов и лиг в одной команде», – говорится на сайте ФХР.

Сообщается, что игры турнира покажет телеканал «Матч ТВ».

КХЛ проведет турнир по хоккею 3х3. Звездные игроки, бесплатный вход, главные трансляции на «Матче»