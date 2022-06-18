Подколзин, Любушкин, Толчинский и Прохоркин примут участие в турнире ФХР в формате «3 на 3» в Балашихе

ФХР снова проведет турнир в формате «3 на 3».
«25 июня на «Арене-Балашиха» пройдет турнир по хоккею «3 на 3» среди профессионалов – Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup».
В турнире примут участие действующие игроки КХЛ и НХЛ. Среди участников – Николай Прохоркин, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Иван Просветов, Илья Любушкин и другие именитые хоккеисты.
Уникальность формата заключается в том, что состав команд формируют сами участники, и это дает зрителям возможность увидеть любимых игроков из разных клубов и лиг в одной команде», – говорится на сайте ФХР.
Сообщается, что игры турнира покажет телеканал «Матч ТВ».
КХЛ проведет турнир по хоккею 3х3. Звездные игроки, бесплатный вход, главные трансляции на «Матче»