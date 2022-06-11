Ротенберг, Голдобин и Толчинский сыграют на турнире ФХР в формате «3 на 3» за команды группы А

Стали известны составы команд-участниц турнира ФХР в формате «3 на 3» из группы A.
Москва:
Вратари: Дмитрий Куликов, Иван Мусатов;
Полевые игроки: Андрей Алексеев, Дмитрий Силантьев, Владимир Брюквин, Сергей Толчинский, Андрей Миронов, Николай Голдобин.
Тольятти:
Вратари: Алексей Семенов, Максим Майоров;
Полевые игроки: Даниил Семенов, Денис Толпегин, Глеб Кожемякин, Семен Баринов, Андрей Сигарев, Илья Карлин, Алексей Царев.
Санкт-Петербург:
Вратари: Дмитрий Шикин, Кирилл Калинин;
Полевые игроки: Даниил Гущин, Артур Тянулин, Александр Никишин, Артемий Князев, Захар Бардаков, Роман Ротенберг, Владислав Котков, Кирилл Танков.
Челябинск:
Вратари: Григорий Колупаев, Иван Костюк;
Полевые игроки: Игорь Шама, Егор Орлов, Вячеслав Дегтярев, Никита Новиков, Андрей Никонов, Платон Попов, Даниил Казаков.
Новосибирск:
Вратарь: Ильяс Гафиуллин;
Полевые игроки: Владимир Джиг, Камиль Шиафотдинов, Никита Зимин, Айдар Валеев, Алексей Шубин, Станислав Кондратьев, Игорь Угольников.
Тула:
Вратари: Артем Сергеев, Максим Дорожко;
Полевые игроки: Максим Цыплаков, Андрей Ревацкий, Павел Воронков, Михаил Епишин, Никита Гончаров, Юрий Паутов, Илья Талалуев.
Екатеринбург:
Вратарь: Глеб Носов;
Полевые игроки: Никита Олейник, Малик Алишлалов, Лев Комиссаров, Роман Макаров, Евгений Горфиняк, Иван Косоренков, Георгий Дедов.
Ярославль:
Вратари: Денис Дьяконов, Даниил Исаев;
Полевые игроки: Илья Авраменко, Роман Крикуненко, Никита Аноховский, Владислав Червоненко, Максим Денежкин, Александр Дарьин, Ярослав Лихачев, Донат Стальнов.
Всего в турнире, который будет проходить с 12 по 14 июня, примут участие 16 команд.
ФХР представила логотипы команд-участниц турнира в формате «3 на 3». Они названы в честь хоккейных городов России