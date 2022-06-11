Ротенберг, Голдобин и Толчинский сыграют на турнире ФХР в формате «3 на 3» за команды группы А

Стали известны составы команд-участниц турнира ФХР в формате «3 на 3» из группы A.

Москва:

Вратари: Дмитрий Куликов, Иван Мусатов;

Полевые игроки: Андрей Алексеев, Дмитрий Силантьев, , , , .

Тольятти:

Вратари: Алексей Семенов, Максим Майоров;

Полевые игроки: Даниил Семенов, Денис Толпегин, Глеб Кожемякин, Семен Баринов, , Илья Карлин, Алексей Царев.

Санкт-Петербург:

Вратари: , Кирилл Калинин;

Полевые игроки: Даниил Гущин, Артур Тянулин, , Артемий Князев, , , , Кирилл Танков.

Челябинск:

Вратари: Григорий Колупаев, Иван Костюк;

Полевые игроки: Игорь Шама, Егор Орлов, Вячеслав Дегтярев, Никита Новиков, Андрей Никонов, Платон Попов, Даниил Казаков.

Новосибирск:

Вратарь: Ильяс Гафиуллин;

Полевые игроки: Владимир Джиг, Камиль Шиафотдинов, Никита Зимин, Айдар Валеев, Алексей Шубин, Станислав Кондратьев, Игорь Угольников.

Тула:

Вратари: Артем Сергеев, Максим Дорожко;

Полевые игроки: Максим Цыплаков, Андрей Ревацкий, Павел Воронков, Михаил Епишин, Никита Гончаров, Юрий Паутов, Илья Талалуев.

Екатеринбург:

Вратарь: Глеб Носов;

Полевые игроки: Никита Олейник, Малик Алишлалов, Лев Комиссаров, Роман Макаров, Евгений Горфиняк, Иван Косоренков, Георгий Дедов.

Ярославль:

Вратари: Денис Дьяконов, Даниил Исаев;

Полевые игроки: Илья Авраменко, Роман Крикуненко, Никита Аноховский, Владислав Червоненко, Максим Денежкин, Александр Дарьин, Ярослав Лихачев, Донат Стальнов.

Всего в турнире, который будет проходить с 12 по 14 июня, примут участие 16 команд.

ФХР представила логотипы команд-участниц турнира в формате «3 на 3». Они названы в честь хоккейных городов России