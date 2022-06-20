Толчинский о фото с Надалем: «Это кореш мой. Я подбежал как фанат, он сначала не особо хотел фоткаться, но потом согласился»

в шутку назвал теннисиста Рафаэля Надаля своим корешем.

– Как вы проводите лето? Вот я знаю, до Парижа вам удалось добраться.

– Я очень хотел попасть на первый раунд «Ролан Гаррос». Поэтому взял первый попавшийся авиабилет, чтобы пораньше.

И полетел через Армению – да, «Ереванскими авиалиниями». Такое чувство, будто в маршрутке летел. Ну так, нормально, добрался, без происшествий. А обратно – через Турцию.

Все спокойно, никаких ограничений не было. Ни коронавируса, ничего. Классно отдохнул, кайф.

– Это не фотошоп, что вы стоите вместе с ?

– Нет, это кореш мой.

– Он же мегазвезда. Как вы сфотографировались?

– А мне просто знакомые помогли. Взяли билеты, и вот я попал на матч Надаля. И у меня был такой браслет, что позволял зайти под трибуну. И я к нему подбежал как фанат. Он со мной сначала не особо хотел фоткаться. Но потом согласился.

– Рафа вообще нормальный в общении?

– Не-не, нормальный. Просто ему было тяжело после матча.

– Кто лучше всех в «Авангарде» играет в большой теннис?

– В нашем клубе? Смешной вопрос. Вы на мои соцсети подписаны?

– Теперь мы знаем, кто клубная легенда «Авангарда» на корте. Раньше занимались как профи?

– Нет, но я каждый год играю летом. Много занимался этим с отцом: зимой – в хоккей, летом – теннис.

– Кто ваш главный спарринг-партнер из хоккеистов?

– Пока я еще не нашел такого партнера. Не вижу еще конкуренции, если честно. Надеюсь, что уж появится кто-нибудь.

Но я играю с одним пацаном, он был когда-то восьмисотым в мировом рейтинге ATP. Я ему проигрываю, конечно, но стараюсь, – сказал нападающий хоккейной команды .

Фото: инстаграм Сергея Толчинского