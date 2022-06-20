Толчинский о хоккее «3 на 3»: «На турнир заявились вшестером – перегорели, хорошо, что «Скорая помощь» есть. Подумал даже, меня надо будет откачивать»

высказался касательно перспектив формата хоккея «3 на 3».

– Насколько вы рады, что в России продвигают хоккейный формат «3 на 3»? Вы и раньше участвовали в таких турнирах, а скоро у этой дисциплины будет олимпийский статус.

– Да, это уже прям традиция для меня летом. В одном только июне состоятся сразу три турнира по хоккею «3 на 3», и во всех трех я каким-то образом участвую.

Меня везде затащил Голдоба ( – прим.), а я прогнулся. Ну, играть так играть!

– Вы согласны, что за этим будущее?

– Что все вместо «5 на 5» начнут рубиться в «3 на 3»? Я скажу, что так играть интересно. Это даже лучше, чем рутинные тренировки. Выходишь в таких турнирах, и у тебя работают и руки, и ноги, и взаимодействие есть.

Ну, и просто мы любим с Голдобой играть. Мы ведь по детям долго выступали вместе. И теперь в турнирах в одной команде. Может, заметит уже кто-то наконец, что связка рабочая?

– У вас есть мечта сыграть на Олимпиаде в формате «3 на 3»? Причем вместе с Голдобиным.

– Тогда это очень хорошая идея. Назвать это прям мечтой не могу, еще не видел этот формат на Олимпиаде. Но было бы классно. И в России эти турниры делают с каждым годом все лучше. И относиться к ним нужно серьезно.

А то мы на первый турнир заявились только вшестером – и перегорели. Тяжеловато! Хорошо, что тут «Скорая помощь» есть. Подумал даже, меня в какой-то момент надо будет откачивать. Посмотрите, как соперники носятся!

– А как вы формируете свои команды?

– Да просто бросаем клич среди друзей, кто может, а кто – нет. Вообще, мы серьезно отнеслись к подбору игроков.

Сели, посмотрели нарезку лучших моментов из сезона по каждому кандидату. Разбирали, кто с кем будет выходить. Состав надо подбирать сбалансированный, – сказал нападающий .