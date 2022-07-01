Костюченок, Гоголев и Жигарев вошли в штаб Епанчинцева в «Амуре»

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Виктор Костюченок, Дмитрий Гоголев и Алексей Жигарев вошли в тренерский штаб «Амура».

Попечительский совет хабаровского под руководством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева утвердил состав тренерского штаба команды на сезон-2022/23. 

Главный тренер – Вадим Епанчинцев

Помощник главного тренера (тренер по работе с защитниками) – Виктор Костюченок. Он уже работал с Епанчинцевым в «Сарыарке», «Спартаке» и «Югре». 

Помощник главного тренера (тренер по работе с нападающими) – Дмитрий Гоголев. На протяжении последних трех сезонов являлся главным тренером команды «Сибирские Снайперы» в МХЛ.

Тренер по работе с вратарями – Алексей Жигарев. С 2017 по 2022 годы занимал аналогичную должность в клубе ВХЛ «Звезда» (Москва).

Тренер по физической подготовке – Денис Богданов. 

Видеотренер – Станислав Басов. 

В Хабаровске новый штаб соберется 10 июля. Предсезонный тренировочный сбор команды стартует 13 июля. 

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