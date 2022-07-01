Костюченок, Гоголев и Жигарев вошли в штаб Епанчинцева в «Амуре»

Виктор Костюченок, Дмитрий Гоголев и Алексей Жигарев вошли в тренерский штаб «Амура».
Попечительский совет хабаровского под руководством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева утвердил состав тренерского штаба команды на сезон-2022/23.
Главный тренер – Вадим Епанчинцев.
Помощник главного тренера (тренер по работе с защитниками) – Виктор Костюченок. Он уже работал с Епанчинцевым в «Сарыарке», «Спартаке» и «Югре».
Помощник главного тренера (тренер по работе с нападающими) – Дмитрий Гоголев. На протяжении последних трех сезонов являлся главным тренером команды «Сибирские Снайперы» в МХЛ.
Тренер по работе с вратарями – Алексей Жигарев. С 2017 по 2022 годы занимал аналогичную должность в клубе ВХЛ «Звезда» (Москва).
Тренер по физической подготовке – Денис Богданов.
Видеотренер – Станислав Басов.
В Хабаровске новый штаб соберется 10 июля. Предсезонный тренировочный сбор команды стартует 13 июля.