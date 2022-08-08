Слепец об «Амуре»: «Конкуренция высокая, пока еще не прибыли все легионеры. Нужно добавлять»

оценил начало предсезонки в .

– «Амур» выиграл оба стартовых матчах под руководством Епанчинцева и обнадежил своих болельщиков. За счет чего остановили отнюдь не слабые московские клубы?

– Мне кажется, выводы делать рано, год назад мы тоже уверенно начали предсезонку, но сам чемпионат, в общем-то, не получился. Другое дело, что в «Амуре» сейчас идет большая работа, требования нового тренерского штаба понятны и воплощаются на льду. В команде спокойная, профессиональная атмосфера. В принципе, в матчах со «Спартаком» и «Динамо» это было видно.

– Оба московских матча вы провели в первом звене с Николишиным и Руденковым, создавая много угроз соперникам. Есть повод и для личного оптимизма?

– Предстоящий сезон очень важен и для команды, и для меня. После молодежного чемпионата мира не удалось закрепиться в «Локомотиве», пошли командировки по клубам и ВХЛ. В прошлом чемпионате после обмена из «Спартака» провел 14 матчей за «Амур», но очков не набрал. Для меня это сигнал о том, что необходимо перезагружаться.

Постарался подойти к лагерю-2022 в оптимальной форме. Благодарен тренерскому штабу за доверие и Руденкову с Николишиным, которые всегда подскажут и направят игру звена в верную сторону. При этом конкуренция в команде высокая, пока еще не прибыли все легионеры. Нужно добавлять, – сказал форвард «Амура».