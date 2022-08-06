Епанчинцев о победах «Амура»: «Строится новый коллектив. Игроки правильно воспринимают требования, молодежь радует»

доволен результатами в контрольных матчах.

«Тигры» победили «Спартак» (4:3 ОТ) и (2:1).

«Были хорошие моменты, есть над чем работать, для этого предсезонные игры и есть. У нас строится новый коллектив. Радует, что игроки правильно воспринимают наши требования. Есть шероховатости, которые присутствуют у любой команды во время летних сборов.

Радует, что победили. Единственный момент – много удалений. Будем работать над этим. Если уберем их, будет намного легче.

Ротация будет. Две игры мы сыграли, можно сказать, с листа. В Магнитогорске продолжим пробовать сочетания, искать химию. Пока ребята радуют, в частности молодежь. Сегодня у них было немного игрового времени из-за удалений, но тем менее хорошие моменты с их участием запомнились», – сказал главный тренер хабаровского клуба.