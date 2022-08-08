У Максима Третьяка прекрасные отношения с латвийцами: «Были, есть и, надеюсь, будут. Спорт должен быть вне политики»

рассказал, что по-прежнему общается со знакомыми и друзьями из Риги.

— Вы, пусть и немного, поиграли в Риге. Остались там друзья, или сейчас все связи порваны?

— У меня там много знакомых и друзей осталось. Спасибо руководству клуба, мне было безумно приятно там играть. Все ребята дружили, команда была боевая что в первый, что во второй год. К сожалению, хоккейная жизнь такая, что у меня не получилось там заиграть. В любом случае это сделало меня сильнее.

У меня остались только самые теплые воспоминания. Иногда переписываемся с ребятами, общаемся, связи не рвем. Хоккейный мир – как большая семья.

— Получается, в бытовом плане отношение латвийцев к вам не изменилось?

— Прекрасные отношения были, есть и, надеюсь, будут. Я не чувствую никакого дискомфорта и вообще считаю, что спорт должен быть вне политики.

— В Юрмалу этим летом ездили?

— Нет, этим летом не получилось. У меня был короткий отпуск, надо было восстановиться, побыть с семьей в Москве, – сказал вратарь .