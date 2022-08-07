рассказал, что у них с прекрасные отношения.

– Чему научились у Хелльберга в прошлом сезоне?

– Многому. Мы очень хорошо общались и на льду, и в жизни. С ним было очень комфортно работать. Да, игрового времени я получал меньше, но все равно каждая минута идет в копилку, я анализирую свою игру и делаю выводы. В любом случае это хороший опыт.

Много с Магнусом разговаривали в плане психологии, по техническим моментам советовались. Он меня многому научил, спасибо ему огромное.

– Мельничук – тоже сильный вратарь. У него чему-то можно научиться?

– Мы с ним давно знакомы, все вратари так или иначе друг друга знают. Общаемся с ним, стараемся поддерживать друг друга.

У нас прекрасные отношения, Мел – сильный вратарь. Подсматриваем друг у друга что-то, учимся. Мы с ним в одной команде, должны толкать друг друга вперед, и неважно, кто играет, – сказал вратарь .