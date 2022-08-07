Максим Третьяк о возможных драках с вратарями соперников: «Если надо, то буду драться. Не убегать же!»

Теги Авангард драки КХЛ Максим Третьяк Сочи Sochi Hockey Open Алексей Мельничук Чемпионат.com Хоккей

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк готов к дракам на льду в случае необходимости. 

В матче клуба с «Авангардом» на турнире Sochi Hockey Open произошла серия драк. 

«Это хоккей, драки бывают, и такие тоже. Ничего такого – подрались и подрались. Вратарям, правда, затем из-за больших пауз тяжело войти в игру. Но Алексей с «Авангардом» сыграл прекрасно, где-то не повезло. Однако надо справляться с любыми трудностями.

Думаю, обе команды сплотились и получили заряд эмоций. В таких матчах проявляется характер команды, ее неуступчивость. Я горжусь своей командой. Рад находиться в таком коллективе, где один за всех и все за одного.

Что буду делать, если вратарь соперника в игре полезет с мной в драку? Не убегать же! Это хоккей, если надо, то буду драться», – сказал Третьяк. 

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде

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