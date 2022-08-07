Гончаров об интервью перед драфтом: «Ходил в «Сент-Луис». Поздоровался, мне говорят: «Ты слабый хоккеист и вообще херня»

поделился воспоминаниями об интервью перед драфтом НХЛ.

Защитник был задрафтован «Финикс Койотис» в 2007 году под 123-м номером.

– Хотят тебя проверить как личность, кто ты вообще.

Я сейчас вспомнил историю. По-моему, я ходил на собеседование в – захожу, со всеми поздоровался и мне говорят: «Слушай, ты вообще слабый хоккеист и вообще херня».

– Это же сразу бьет.

– У нас в команде есть кто-то такой, вроде он работал видеооператором, то ли он играл там раньше. И мы с ним разговаривали, он мне говорит: «Ты как хоккеист вообще ни о чем». И в такой тематике продолжает, а ты сидишь и пытаешься что-то там, – сказал защитник.

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