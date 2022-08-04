Мичков – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2023, Бедард на 1-м месте (The Hockey Writers)

Матвей Мичков занял 2-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии The Hockey Writers.
Рейтинг от журналиста Питера Бараккини возглавил форвард Коннор Бедард.
Топ-15 проспектов драфта НХЛ-2023 по версии The Hockey Writers:
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)
3. н Адам Фантилли («Чикаго Стил», USHL)
4. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
5. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
6. н Калум Ричи («Ошава», OHL)
7. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
8. н Каспер Халттунен («Йокерит», Финляндия)
9. н Мэттью Вуд («Виктория Гриззлис», BCHL)
10. з Кэмерон Аллен («Гелф», OHL)
11. н Квентин Масти («Садбери Вулвс», OHL)
12. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд Аттак», OHL)
13. н Чарли Страмель (USNTDP, США)
14. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
15. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)