Мичков – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2023, Бедард на 1-м месте (The Hockey Writers)

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Матвей Мичков занял 2-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии The Hockey Writers.

Рейтинг от журналиста Питера Бараккини возглавил форвард Коннор Бедард.

Топ-15 проспектов драфта НХЛ-2023 по версии The Hockey Writers:

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)

3. н Адам Фантилли («Чикаго Стил», USHL)

4. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

5. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

6. н Калум Ричи («Ошава», OHL)

7. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

8. н Каспер Халттунен («Йокерит», Финляндия)

9. н Мэттью Вуд («Виктория Гриззлис», BCHL)

10. з Кэмерон Аллен («Гелф», OHL)

11. н Квентин Масти («Садбери Вулвс», OHL)

12. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд Аттак», OHL)

13. н Чарли Страмель (USNTDP, США)

14. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

15. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)

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