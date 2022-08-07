Алтыбармакян о варианте в НХЛ: «Меня хотела забрать одна команда, выступавшая в плей-офф до конца. Но было уже слишком поздно»

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Андрей Алтыбармакян рассказал о том, что у него был вариант с сильным клубом НХЛ

Последние 2 сезона нападающий провел в системе «Чикаго», где выступал за фарм-клуб команды в АХЛ – «Рокфорд». 

«Знаю, что одна из команд НХЛ, которая выступала в плей-офф до конца, хотела меня забрать, но было уже слишком поздно.

Я же не хотел оставаться без команды слишком долго и находиться в абсолютном неведении, когда не понимаешь, как готовиться.

От «Чикаго» же подобного поведения не ожидал. Они тянули с переговорами, ничего не говорили. Надеялся, что они сразу мне заявят о намерении продлить контракт.

Тем более тренеры были мною довольны, да и я своей игрой заработал место в составе. Вылез, грубо говоря, из четвертого звена, хотя в первый год неплохо играл во втором», – сказал форвард «Сочи»

Мальцев об Алтыбармакяне: «Ему в «Чикаго» говорят: «Ты едешь в фарм». Бармен отвечает: «Стопэ. Тренировки – это тренировки. А игра – это игра. Дайте шанс»

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