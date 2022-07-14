Алтыбармакян о жизни в США: «В Рокфорде есть опасненькие районы, стреляют по ночам, машины с мигалками носятся. А так без особых проблем, не жалуюсь»

Форвард рассказал о жизни в США.

Последние два сезона россиянин выступал за «Рокфорд» в .

– Что такое ? Что там делать?

– Обычный американский городок с невысокой однотипной застройкой. Место скучное, более пенсионерское. Там идет спокойная размеренная жизнь.

При этом есть опасненькие районы, где стреляют по ночам. Постоянно туда-сюда носятся машины с мигалками.

– «Не грози Южному централу»?

– Да-да, типа того. А есть райончики нормальные. Я вот жил прямо напротив стадиона. У меня были хорошие апартаменты. Есть там абсолютно нормальные магазины. До Чикаго – час езды. Ну, или полтора, если с пробками.

Без автомобиля там тяжеловато. Нужно брать его в аренду. А так без особых проблем. И я не жалуюсь.

Но понятно, что сильно скучал по Санкт-Петербургу и Сочи, по всей России. Как только приехал в Питер, такая волна радости накатила: «А-а-а, здравствуй, любимый город!» – сказал Алтыбармакян.