Алтыбармакян о Патрике Кэйне: «На тренировке мы здорово выступили, он говорит: «Эй, пацан, классно потренировались!». Я ему так: «Ну да, ну да»

рассказал, как тренировался с Патриком Кэйном в .

– Когда Патрик Кэйн впервые вас увидел, он подумал, что вы новый Артемий Панарин?

– Когда я только появился в основном составе «Чикаго», то в сезоне-2020/21 общался с – он еще тогда выступал за нас, а не перешел в «Эдмонтон».

А вот в следующем сезоне на тренировке мы очень здорово с Кэйном выступили. Прохожу мимо него в раздевалке, а он говорит: «Эй, пацан, классно потренировались!» Я ему так: «Ну да, ну да».

– Наверное, Патрик думал, вы ему тоже часы Rolex подарите, как и Панарин.

– Я думал, это он мне подарит после такой тренировки с ним!

Общался с Марком-Андре Флери, когда он пришел в команду. Абсолютно нормальный и спокойный парень. Даже не скажешь, что человек завоевал три Кубка Стэнли, весь суперзаслуженный.

Обычно и по-доброму с ним общались. А на каждой тренировке он сражается как зверь! – сказал нападающий, перешедший в «Сочи».