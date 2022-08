Мальцев об Алтыбармакяне: «Ему в «Чикаго» говорят: «Ты едешь в фарм». Бармен отвечает: «Стопэ. Тренировки – это тренировки. А игра – это игра. Дайте шанс»

рассказал о разговоре с руководством «Чикаго».

В минувшем сезоне нападающий провел в АХЛ за 65 матчей и набрал 31 (10+21) очко. В межсезонье он перешел в «Сочи».

4 августа ему исполнилось 24 года.

«Раз решил писать о подготовке к кемпу (тренировочному лагерю – прим. Sports.ru) и о самом кемпе, то в день рождения своего друга и главного Бармена российского хоккея ловите смешную историю про кемп.

В том сезоне Андрюша в лагере «Чикаго» пробыл практически до последнего, но до выставочных игр за основу так и не дошло. Перед отправкой в АХЛ его вызвали на собрание с генменеджером, главным тренером, чтобы все объяснить.

Ему говорят: «Андрей, тебе сейчас надо добавить в тренировочном процессе, поэтому ты едешь в «Рокфорд».

Бармен отвечает: «Стопэ. Какой «Рокфорд»? Тренировки – это тренировки. А игра – это игра. Дайте шанс».

Можете представить лица руководства в этот момент)))

А его «practice is practice, but game is game» еще долго вспоминали в раздевалках системы «Чикаго» 😄😄

В этом весь Бармен. С днем рождения, дорогой Андрей джан!» – написал форвард в телеграм-канале.

