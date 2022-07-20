Алтыбармакян о шансе попасть в «Чикаго» из АХЛ: «Был близок, но некоторые факторы сыграли против. Перестройка идет, им в этом году не до развития»

Андрей Алтыбармакян рассказал, что был близок к вызову в основу «Чикаго».

В минувшем сезоне 23-летний нападающий провел в АХЛ за «Рокфорд» 65 матчей и набрал 31 (10+21) очко. В межсезонье он перешел в «Сочи».

– Были ли вы близки к основе «Чикаго»?

– Был отрезок, когда у меня пошла хорошая голевая серия, я заработал себе место в первом звене в АХЛ. В начале сезона была неразбериха, в фарм-клубе было около пяти игроков «Чикаго» с односторонними контрактами, естественно, им давали играть. Выгрыз себе место, не стал плакаться и искать обмен.

Я не из таких людей, которые сразу меняют команду. Был близок, но некоторые факторы сыграли против меня. У нас весь сезон не было генерального менеджера, был исполняющий обязанности, ему не давали сделать кардинальных изменений. Хотелось сыграть в НХЛ, чувствовал, что могу что-то показать. Видимо, такой год вышел у «Чикаго», много скандалов было вокруг клуба.

Перестройка идет, убрали всех менеджеров, Скотти Боумэна, который столько сделал для этого клуба. Там и тренеров уволили, и даже докторов. Видно, что в этом году им было не до развития клуба, посмотрим, к чему приведет перестройка, – рассказал нападающий.