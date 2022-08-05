высказался о драках в матче «Сочи» – «Авангард» на .

– Как вам вчерашний матч против «Сочи» (6:4)? Девять драк за шесть минут! Это была постановка?

– Нет, все серьезно. После стартового вбрасывания сразу понеслось. Вообще-то мы в глубине души ожидали такое. Но парни из «Авангарда» – молодчики, постояли друг за друга. Вообще вопросов нет!

– Я видел фото: одного «ястреба» бьют трое сочинцев.

– Да там месилово уже пошло.

– А вы ездили по льду, думая: «Вот с этим подерусь… Нет, вот с этим…»?

– Я так не выбирал. А если бы на меня кинулись, я бы пошел драться. Пусть соперник здоровее, но какая разница? Я бы за команду бился, – сказал нападающий «Авангарда».

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде