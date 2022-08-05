Гендиректор «Сочи» о драках как стиле Назарова: «Это помогает популяризировать хоккей. Нам в России в этом плане еще работать и работать»

Генеральный директор «Сочи» заявил, что его устраивает стиль тренера .

В матче против (4:6) сочинцы инициировали серию драк.

«Мне после матча с «Авангардом» поступило много сообщений – как отрицательных, так и положительных. Кому-то это нравится, кому-то – нет.

В плане популяризации хоккея нам в стране еще работать и работать. И это все помогает популяризировать хоккей. Плюс наша философия. У нас в команде молодые игроки.

Тренер хорошо умеет с ними работать и вселяет им уверенность. Нам это нравится, иначе мы бы не сотрудничали», – сказал .

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде