Гендиректор «Сочи» о драках как стиле Назарова: «Это помогает популяризировать хоккей. Нам в России в этом плане еще работать и работать»

Генеральный директор «Сочи» заявил, что его устраивает стиль тренера Андрея Назарова.
В матче Sochi Hockey Open против «Авангарда» (4:6) сочинцы инициировали серию драк.
«Мне после матча с «Авангардом» поступило много сообщений – как отрицательных, так и положительных. Кому-то это нравится, кому-то – нет.
В плане популяризации хоккея нам в стране еще работать и работать. И это все помогает популяризировать хоккей. Плюс наша философия. У нас в команде молодые игроки.
Тренер хорошо умеет с ними работать и вселяет им уверенность. Нам это нравится, иначе мы бы не сотрудничали», – сказал Сергей Воропаев.
«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде