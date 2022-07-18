Тренин, Ванечек, Манджипани, Братт, Капанен, Ямомото и еще 18 игроков НХЛ подали в арбитраж

Форвард подал в арбитраж.

Помимо россиянина не смогли договориться со своими клубами по зарплате еще 23 ограниченно свободных агента.

В прошлом сезоне в 80 матчах чемпионата НХЛ Тренин набрал 24 (17+7) очка, в 4 играх плей-офф на его счету 3 гола.

Последние два года нападающий зарабатывал в «Предаторс» 725 тысяч долларов за сезон.

Арбитражные слушания пройдут с 27 июля по 11 августа, при этом игроки вправе продлить соглашения со своими клубами до начала разбирательств.

Кроме Тренина, в арбитраж также подали:

форвард Исак Лундстрем

«Аризона»

форвард Лоусон Крауз

форвард Павел Заха

«Калгари»

защитник Оливер Шилингтон

форвард Эндрю Манджипани

форвард Мэттью Филлипс

«Каролина»

защитник Итэн Бир

защитник Максим Лажойе

защитник Джейк Уолмэн

форвард Йессе Пулюярви

форвард Кайлер Ямамото

форвард Йеспер Братт

форвард Тайс Томпсон

вратарь Витек Ванечек

«Оттава»

форвард Матье Жозеф

«Филадельфия»

форвард Зак Макьюэн

«Питтсбург»

форвард Каспери Капанен

«Сан-Хосе»

вратарь Каапо Кяхкенен

форвард Стивен Лоренц

«Сиэтл»

форвард Морган Гики

«Сент-Луис»

защитник Нико Миккола

«Вегас»

форвард Киган Колесар

«Виннипег»

форвард Мэйсон Эпплтон